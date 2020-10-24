Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"

Пока на передовой оккупанты продолжают обстрелы, в тылу у них началась большая проверка из России под контролем комиссии Южного военного округа ВС РФ.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, с 19 октября в соединениях и частях "1 и 2 АК" оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 год. В рамках данного мероприятия на полигонах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, в т.ч. в ночное время.

Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами. За всем этим следит комиссия из Южного военного округа РФ.

Как мы уже писали, источники в зоне боевых действия рассказали сайту "Сегодня", что оккупанты заманивают жителей Донбасса в "армию Л/ДНР" паспортами РФ. Также на оккупированных территория активизировались вражеские снайперы.

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А тем временем на передовой каждый день враг нарушает режим прекращения огня. На днях дошло до того, что украинские военные вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

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Видео: PavlovskyNEWS/Telegram

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