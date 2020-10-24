Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"

24 октября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник продолжает использовать перемирие для подготовки войск

Пока на передовой оккупанты продолжают обстрелы, в тылу у них началась большая проверка из России под контролем комиссии Южного военного округа ВС РФ.

Реклама

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, с 19 октября в соединениях и частях "1 и 2 АК" оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 год. В рамках данного мероприятия на полигонах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, в т.ч. в ночное время.

Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами. За всем этим следит комиссия из Южного военного округа РФ.

В тренде
Под Запорожьем из больницы сбежала девочка-подросток с подозрением на COVID-19

Как мы уже писали, источники в зоне боевых действия рассказали сайту "Сегодня", что оккупанты заманивают жителей Донбасса в "армию Л/ДНР" паспортами РФ. Также на оккупированных территория активизировались вражеские снайперы.

Реклама

А тем временем на передовой каждый день враг нарушает режим прекращения огня. На днях дошло до того, что украинские военные вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

Смотрите также видео от нардепа Давида Арахамии, который рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс:

Видео: PavlovskyNEWS/Telegram

Реклама

Россия проверка Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в России
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в РоссииПолитика
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на ДонбассеПолитика
Отопительный сезон под угрозой:
Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные городаЭкономика
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробности
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробностиУкраина
Украинские военные попали под обстрел боевиков на Донбассе
Украинские военные попали под обстрел боевиков на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять