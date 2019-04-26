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Россия вербует украинцев на Донбассе для войны в Сирии – СБУ

Сегодня, 11:22

СБУ идентифицировала лица восьми наемников, которые летом 2016 были доставлены в Сирию на большом десантном корабле "Цезарь Куников"

Служба безопасности Украины продолжает документирование террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности установлены новые доказательства вербовки наемников из числа граждан Украины – участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе и их переправки в Сирию кораблями ВМФ РФ для участия в боевых действиях в составе внештатного подразделения российской военной разведки ЧВК "Вагнера"", – говорится в сообщении.

СБУ идентифицировала лица восьми наемников, которые летом 2016 были доставлены в Сирию на большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" Черноморского флота ВМФ РФ.

Все наемники входили в состав ротной тактической группы "Карпаты" частной военной компании "Вагнера", также известной как РТГр "Весна" по позывным ее командира – гражданина РФ Дмитриева Алексея Павловича, 16.11.1977 г.р.

Среди идентифицированных лиц – 7 граждан Украины, 1 гражданин РФ:

№ 1 – так называемый "атаман казачьего союза области войска донского (КСОВД)", гражданин Украины Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967 г.р., прозвище "Батя";

№ 2 на обоих фото – "есаул и заместитель атамана КСОВД, депутат парламента ДНР", гражданин Украины Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975 г.р., прозвище "Сеня":

№ 3 – "командир взвода отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Ященко Сергей Александрович, 04.10.1972 г.р., прозвище "Ящер";

№ 4 – "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Шепель Артем Викторович, 24.01.1989 г.р.;

№ 5 – "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976 г.р., прозвище "Макар";

№ 6 – "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974 г.р., прозвище "Гриша";

№ 7 – стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994 г.р.;

№ 8 – командир отделения РТГр "Карпаты", гражданин РФ Бусыгин Юрий Юрьевич, 10.12.1979 г.р.

В общем Службой безопасности Украины уже установлены личности 125 граждан Украины, причастных к террористической деятельности российских спецслужб в составе ППК "Вагнера" на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана.

Ранее мы писали, что в Крыму прошел набор в ряды российских наемников "Вагнера".

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Тег Россия, СБУ, вагнер, ЧВК Вагнера

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