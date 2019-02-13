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Россия внедряет в "Л/ДНР" своих людей: в разведке назвали причину

Сегодня, 14:31

Оккупанты перебрасывают боевикам технику, вооружение и боеприпасы, а те используют ее не всегда по назначению

Фото: Сегодня
Россия внедряет в "Л/ДНР" своих людей: в разведке назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/cd8/5c640dcd812b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/cd8/5c640dcd812b9.jpg Донбасс Оккупанты перебрасывают боевикам технику, вооружение и боеприпасы, а те используют ее не всегда по назначению

Кураторы из России "закручивают гайки" боевикам – в т.н. "министерствах государственной безопасности Л/ДНР" Россия заменяет местные "кадры" сотрудниками ФСБ. Это связано с разбазариванием поставляемого боевикам оружия с последующей контрабандой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что российское командование усиливает контроль за деятельностью оккупационных администраций в т.н. "ЛНР" и "ДНР". В частности, комиссиями Генерального штаба, командования сухопутных войск и Южного военного округа ВС РФ продолжена работа в соединениях и частях армейских корпусов с целью устранения ранее выявленных недостатков в вопросах организации службы на передовых позициях, состояния боевой готовности и технического состояния вооружения и военной техники. Также в компетенцию указанных комиссий входит вопрос контроля проведения ротации командного состава оккупационных войск из числа кадровых военнослужащих ВС РФ.

"В то же время руководством ФСБ РФ активизирована работа по кадровым изменениям в т.н. "министерствах государственной безопасности" российских оккупационных администраций. В связи со значительным увеличением случаев хищения оружия и боеприпасов в соединениях и частях "1 и 2 армейских корпусов" российско-оккупационных войск и роста потоков их контрабанды из временно оккупированной территории в Россию, руководство ФСБ вынуждено осуществлять замену отдельных руководителей подразделений т.н. "МГБ" на своих сотрудников", – сообщает разведка.

Как недавно сообщалось, боевикам "Л/ДНР" обманом продлевают контракты. Командование оккупантов придумало, как решить проблему ухода личного состава со службы. В итоге воинам "Л/ДНР" в принудительном порядке продлили срок службы на два года.

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Тег Россия, Донбасс, ФСБ, разведка, боевики

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