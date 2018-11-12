Россия выдвинула Украине новые угрозы с ультиматумом по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко и правительство страны должны начать переговоры с главарями боевиков, которые якобы победили 11 ноября на псевдовыборах на Донбассе. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров.

"Они должны стать участниками этих переговоров, если украинские власти не хотят окончательно потерять эти территории", - заявил российский сенатор.

Как известно, Украина вынесет обсуждение и осуждение незаконных "выборов" боевиков на Донбассе, организованных Москвой, на международные площадки. Уже сегодня состоится спецзаседание в Вене, а в среду – в Страсбурге.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием.

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

В свою очередь в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В Европейском Союзе четко дали понять, что "выборы" боевиков на Донбассе – недействительны. Фарс, который устроила Москва с боевиками, нарушают международное право и подрывают Минские соглашения, считает Могерини.