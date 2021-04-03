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Россия запустила фейк о якобы возможном наступлении ВСУ на Донбассе (видео)

3 апреля, 01:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На видео наложен фрагмент звуковой дорожки из другого видео

Российские Telegram-каналы распространяют фейки о якобы возможном наступлении ВСУ под Луганском.

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Как на своей странице в Facebook сообщил офицер Анатолий Штефан, в видео, которое распространяется, наложен фрагмент звуковой дорожки из другого видео 2015 года.

"Прямо сейчас пропагандистские медиа "вбрасывают" информацию о якобы наступлении ВСУ под Луганском. В видео, которое распространяется, наложен фрагмент звуковой дорожки из другого видео 2015 года. На самом деле никаких "ожесточенных боев" под Луганском на данный момент нет – это обычная провокация", – написал он.

В тренде
Россия запустила фейк о якобы возможном наступлении ВСУ на Донбассе (видео)
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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в последнее время РФ распространяет дезинформацию, что якобы украинские войска на днях пойдут в наступление и будут брать Донецк, Луганск. Но это не соответствует действительности.

К слову, один из вопросов, который рассматривал СНБО в последнее время, – борьба с дезинформацией. Было принято решение о создании Центра противодействия дезинформации.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что руководство Кремля с каждым днем все больше "отдаляет Россию от Европы".

По его словам, Кремль использует дезинформацию для борьбы с оппозицией и сохранения своей власти. Он считает, что российские власти видят "демократические ценности как экзистенциальную угрозу".

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Донецк СНБО кремль ВСУ
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