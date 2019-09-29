Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности

Оккупанты запретили использовать боеприпасы и такие опасные склады все чаще стали взрываться

/ Фото: AFP

В т.н. "Л/ДНР" боевики не только грабят и избивают мирных жителей, но и ставят под угрозу их жизни, устраивая целые склады непригодных боеприпасов, которые могут сдетонировать. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Россия продолжает поставку соединениям и частям "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы. При этом, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения.

Решением командования российских оккупационных войск непригодные к применению боеприпасы хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения запрещено. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются.

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Указанная практика оккупантов хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей, российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Донецке горел склад с боеприпасами. Дым от пожара был виден издалека, на видео можно было услышать мощные разрывы снарядов. Это произошло рано утром и жители города были в панике, не понимая, что происходит.

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