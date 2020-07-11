Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Россия завозит на Донбасс новейшие снайперские комплексы

11 июля, 05:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На передовой увеличилась интенсивность работы вражеских стрелков и диверсантов

В прошлом месяце на Донбасс из России зашла колонна военной техники, а с начала июля оккупанты все больше перебрасывают на фронт снайперов с новейшими снайперскими комплексами.

Реклама

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск, несмотря на циничные заявления о стремлении к мирному урегулированию ситуации на фронте, продолжает мероприятия по ее дестабилизации.

В частности, с начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т.ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ. При этом, для прикрытия отхода снайперов и ДРГ в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил.

В тренде
На известном в Украине курорте туристку укусил смертельно опасный паук

Кроме того, оккупанты продолжают завозить с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы на Донбасс модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец. Украинский военнослужащий заключил контракт с Вооруженными силами Украины в октябре 2017 года.

Смотрите также видео, как украинские воины противотанковой ракетой уничтожили снайпера боевиков прямо в здании:

Видео: facebook.com/andrei.rumaryk

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс разведка снайпера

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикам
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикамДонбасс
Боевики
Боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потериДонбасс
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовой
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовойПолитика
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять