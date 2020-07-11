Россия завозит на Донбасс новейшие снайперские комплексы

На передовой увеличилась интенсивность работы вражеских стрелков и диверсантов

В прошлом месяце на Донбасс из России зашла колонна военной техники, а с начала июля оккупанты все больше перебрасывают на фронт снайперов с новейшими снайперскими комплексами.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск, несмотря на циничные заявления о стремлении к мирному урегулированию ситуации на фронте, продолжает мероприятия по ее дестабилизации.

В частности, с начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т.ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ. При этом, для прикрытия отхода снайперов и ДРГ в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил.

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Кроме того, оккупанты продолжают завозить с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы на Донбасс модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец. Украинский военнослужащий заключил контракт с Вооруженными силами Украины в октябре 2017 года.

Смотрите также видео, как украинские воины противотанковой ракетой уничтожили снайпера боевиков прямо в здании:

Видео: facebook.com/andrei.rumaryk

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