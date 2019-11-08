Россия завозит в "Л/ДНР" людей из стран бывшего СССР: стала известна причина

/ Фото: AFP

Оккупанты вербуют граждан из бывших советских республик на службу в войско боевиков на Донбассе, где им раздают российские паспорта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ активизировало мероприятия по вербовке на военную службу в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" граждан бывших советских республик и лиц без гражданства из других стран.

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"В течение октября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях увеличилось количество таких лиц, прибывших через неконтролируемые Украиной участки границы с намерениями воспользоваться упрощенной процедурой для получения гражданства РФ. Многие из тех, кто рассчитывает натурализоваться, получив российские паспорта во время прохождения военной службы в составе российско-оккупационных войск, имеют криминальное прошлое", – сообщили в разведке.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия готовит боевикам серьезную проверку. Похоже, оккупанты доигрались – российское командование заподозрило масштабные хищения имущества, которое завозится на оккупированные территории.

Кроме того, Россия начала наказывать своих офицеров в "Л/ДНР". Пока на передовой боевики ведут боевые действия, российские оккупанты решили "подзаработать", распродавая имущество, привезенное из РФ.

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