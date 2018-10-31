Россиянам платят больше: стали известны зарплаты боевиков на Донбассе

Местные боевики на оккупированных территориях Донбасса бегут с передовой, так как недовольны зарплатами в сравнении с российскими наемниками или контрактниками армии РФ – материальное обеспечение сильно отличается не в пользу предателей Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

У боевиков продолжаются проблемы с комплектованием своих "войск" и оккупационные "власти" взялись призывать на "контрактную службу" местных жителей с помощью теле-, радио- и печатной пропаганды. В разведке отмечают, что также говорят о принудительном призыве лиц, ранее воевавших, причем без подписания контракта.

В то же время отмечается возмущение местных боевиков относительно зарплат – им платят намного меньше, чем прибывшим на Донбасс россиянам.

"Оккупантами скрывается информация о значительной разнице в денежном обеспечении российских кадровых военнослужащих и призванных из числа местного населения. В частности, полковник ВС РФ (в должности командира батальона и выше) получает 124 тыс. российских рублей ежемесячно, которые начисляются ему на карточный счет на территории РФ; гражданин РФ (не военнослужащий, наемник) – 25 тыс. руб. и ежедневно 500 руб. за пребывание на передовой. Показательно, что на равнозначной должности местный житель получает 15 тыс. руб., а за пребывание на передовой – 200 руб. ежедневно. В связи с исключительно материальной мотивацией указанных лиц, в подразделениях оккупационных войск стремительно растет количество дезертиров и тех, кто желает освободиться от военной службы", – говорится в сообщении.

А тем временем Россия забросила на Донбасс "казаков" и контрактников армии РФ со спецзаданием. Местные жители отказываются воевать за боевиков, и некомплект подразделений закрывают наемниками из России. Но прежде, чем отправлять их на Донбасс, они проходят специальный инструктаж для пропагандистской работы с местным населением.

Как недавно сообщал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, в "ДНР" предатели Украины стали командирами и разошлись не на шутку. Экс-милиционеры, которые перешли на сторону России, удивили своим "зверствами" даже боевиков т.н. "ДНР" – они начали с крупных хищений и жестко обращаются с личным составом.