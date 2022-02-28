Россияне из "Градов" обстреляли эвакуационный транспорт в Волноваху

Люди в Волновахе уже третий день под обстрелами без воды, еды и электричества

Оккупанты убивают мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Эвакуационный транспорт, отправленный утром 28 февраля в Волноваху, чтобы вывезти людей, пока не добрался до места назначения – колонна попала под обстрел российских "Градов".

Об этом написал председатель Донецкой областной ВГА Павел Кириленко в Facebook.

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По его словам, весь состав эвакуационной колонны цел и в настоящее время находится в укрытиях.

"Но! Утром своим ходом из Волновахи выехало десяток легковых автомобилей и успешно проследовали в сторону Угледара. Представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком представители местных властей, которых все волновахцы хорошо знают. Просьба следовать только их инструкциям", – написал Кириленко.

Он добавил, как только утихнут обстрелы, попытку эвакуировать людей повторят.

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"В очередной раз обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом отреагировать на гуманитарные нужды людей и содействовать образованию зеленого коридора для эвакуации жителей Волновахи. Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь! Даже русские оккупационные войска должны это понимать!" – отметил Кириленко.

ВСУ отбили город, но РФ превратила его в руины

На юго-западе Донецкой области украинские военнослужащие отбили Волноваху. Об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook.

"Волноваха – наша! Правда, рашисты превратили ее в руины", – написала она.

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Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские, трупы на улицах. Люди прячутся по подвалам. Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продукты нет возможности.

У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.

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