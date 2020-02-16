Россияне на Донбассе стреляли по боевикам "Л/ДНР": ветеран АТО рассказал подробности

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Каждый год в феврале в Украине вспоминают трагическую дату – годовщину выхода военных из дебальцевского окружения. Бои за Дебальцево, развернувшиеся ровно пять лет назад , привели к потере самого крупного железнодорожного узла Левобережья. Тогда наш коллега, редактор сайта "Сегодня" Сергей Мартынец наблюдал за войной из окопа. Его взвод держал позиции у перешейка, который не давал дебальцевской петле затянуться вплоть до середины февраля 2015-го. О роли россиян в дебальцевском окружении и переговорах бойцов ВСУ с "казаками" читайте на сайте "Сегодня".

"Однажды было большое наступление. Они (боевики. – Ред .) находились в низине, и когда стреляли по нам, мы слышали свист пуль, но не видели самих стреляющих, а значит, не могли открыть ответный огонь. Запросили поддержку артиллерии, и по ним ударили "Ураганы". "Ураган" предназначен именно для уничтожения пехоты, условно, такой град из гранат. Они нанесли очень серьезный удар по этим войскам, были слышны крики, их офицеры кричали, чтобы те не отступали. После того, как они отошли, спустя какое-то время вернулись, чтобы собрать тела... Наш офицер ездил на переговоры к командиру "казаков", которые еще до прихода россиян стояли на позициях. Они договорились о перемирии на локальном уровне, и, к слову, оно соблюдалось. То есть, если на уровне государств договариваются президенты – это одно. А когда мы непосредственно там договаривались – все было нормально. Но, конечно, тогда там стояли "казаки", а не россияне: они тоже, видимо, не хотели получать от нас "ответку", – рассказывает ветеран АТО.

"Когда начали въезжать российские войска, у них начались конфликты с "казаками". Издалека мы наблюдали перестрелки. По звуку издали казалось, что стрелял БТР. Вероятно, россияне устраняли "казаков", которые не очень им подчинялись", – предположил Мартынец. В тренде "Люди из России в шоке": жители Донбасса показали "убитую" трассу в Донецк

Ранее сообщалось, что в больнице Дебальцево оккупанты выкрутили даже розетки и сорвали линолеум .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Россияне стреляли в своих: ветеран АТО об обороне Дебальцево" .

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