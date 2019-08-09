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Российская паспортизация Донбасса: Евросоюз готовит ответ

Сегодня, 12:13

Еврокомиссия разрабатывает "единые рекомендации" по "идентификации и возможному непризнанию" паспортов РФ

/ Фото: AFP

Пока отдельные страны Евросоюза принимают самостоятельные меры по непризнанию паспортов, которые Россия выдает жителям оккупированных территорий Донбасса, в ЕС могут появиться "единые рекомендации" по их "идентификации и возможному непризнанию".

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление представителя ЕС, опубликованное 8 августа.

Разработкой этих рекомендаций занимаются Еврокомиссия, Европейская служба внешних дел, а также делегации ЕС в Киеве и Москве.

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Инструкции коснутся также выдачи виз жителям Донбасса с паспортами РФ в России или в Украине.

В то же время, представитель ЕС напомнил о том, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

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Сайт "Сегодня" неоднократно сообщал, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, ранее Евросоюз отказался выдавать визы крымчанам с российскими паспортами. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС не признал и не признает аннексию Крыма Россией.

Кроме того, Канада отказалась выдавать визы жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами. Канадские власти считают такие паспорта недействительными.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

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