Российская пропаганда уже начинает "разъедать" умы людей накануне 9 мая

Российская пропаганда уже начинает "разъедать" умы людей накануне 9 мая

Фото: Сегодня

Российское оккупационное командование усиливает пропагандистскую работу с населением оккупированных территорий, навязывая людям российскую идеологию, а подкрепляют это раздачей гражданства РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, с начала мая в рамках программы проведения торжеств по случаю очередной годовщины окончания Немецко-советской войны возросла интенсивность пропагандистских мероприятий, направленных на героизацию российско-оккупационных войск.

"При этом, путем распространения искаженной и недостоверной информации и манипуляций историческими фактами местному населению активно навязывается т.н. идею "непобедимости русского мира". Также во время организованных российскими оккупационными администрациями массовых мероприятий как один из ключевых аргументов пропаганды, вместо традиционных обещаний о повышении уровня социальных стандартов на временно оккупированной территории, используется введенный РФ упрощенный порядок получения населением российского гражданства", – сообщили в разведке.

Отметим, что новая затея Москвы сделать часть украинцев россиянами в ОРДЛО, похоже, терпит крах. Недавно стало известно, что в "Л/ДНР" боевики не хотят получать российский паспорт. В разведке объясняли, чего они так бояться.

Также мы писали, что боевики подготовили шокирующий "сюрприз" для школьников и студентов в "Л/ДНР". В мае учащихся принудительно отправят на "военные сборы", чтобы в будущем привлечь в войско боевиков. Но и "диплом" теперь получить будет не так просто.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Российская пропаганда уже начинает "разъедать" умы людей накануне 9 мая". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"