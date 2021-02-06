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Российские наемники блокируют свободное перемещение украинцев на Донбассе — МВД

6 февраля, 17:19

Ольга Литвин Ольга Литвин

Оккупанты блокируют дорожные коридоры

Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры на линии разграничения Донбасса и препятствуют свободному перемещению граждан.

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Об этом сообщает Telegram-канал МВД Украины.

Госпогранслужба подчеркивает, что все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Но оккупанты блокируют дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

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"Фактический пропуск граждан осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" – ежедневно, "Новотроицкое" – дважды в неделю – в понедельник и пятницу, когда российские наемники снимают блокировку движения по дорожному коридору", – сообщило МВД.

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Напомним, сегодня, 6 февраля, боевики обстреляли позиции ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее, российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне ООС. Он исчез 28 января.

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Донбасс наемники блокирование КПВВ
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