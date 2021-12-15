Российские наемники в очередной раз нарушили режим тишины: ранен украинский военный

Сейчас состояние раненого средней тяжести

Боевики не востоке не прекращают обстреливать украинские позиции/Коллаж: "Сегодня"

Российские наемники не прекращают нарушать режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате был ранен украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Что с бойцом?

Сразу после оказания первой медицинской помощи украинского защитника транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас известно, что состояние военного — средней тяжести.

Ситуация под контролем

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Угроза полномасштабного вторжения РФ

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