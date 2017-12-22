Российские офицеры опозорились на Донбассе

Разведка рассказала, что происходит на оккупированных территориях востока страны

Российское военное командование крайне озабочено неспособностью так называемого "офицерского состава" остановить падение уровня воинской дисциплины в формированиях т.н. "Л/ДНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, отметили в ведомстве, противник столкнулся с проблемой роста количества небоевых потерь и низкого уровня комплектования.

"Ухудшение мотивации населения временно оккупированных территорий к участию в незаконных вооруженных формированиях заставляет российское оккупационное командование принимать в свои ряды лиц с судимостями, осуществлять набор пополнения без надлежащего предварительного его изучения. Основным ресурсом комплектования оккупационных сил остаются кадровые военные ВС РФ и российские наемники с опытом военной службы", – пояснили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения.

Также стало известно, что боевики провели массовые облавы в Донецке.