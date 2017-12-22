Российские офицеры опозорились на Донбассе

Вчера, 15:51

Разведка рассказала, что происходит на оккупированных территориях востока страны

Фото: AFP
Фото: AFP

Российское военное командование крайне озабочено неспособностью так называемого "офицерского состава" остановить падение уровня воинской дисциплины в формированиях т.н. "Л/ДНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, отметили в ведомстве, противник столкнулся с проблемой роста количества небоевых потерь и низкого уровня комплектования.

"Ухудшение мотивации населения временно оккупированных территорий к участию в незаконных вооруженных формированиях заставляет российское оккупационное командование принимать в свои ряды лиц с судимостями, осуществлять набор пополнения без надлежащего предварительного его изучения. Основным ресурсом комплектования оккупационных сил остаются кадровые военные ВС РФ и российские наемники с опытом военной службы", – пояснили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения.

Также стало известно, что боевики провели массовые облавы в Донецке.
Донбасс, разведка, офицеры
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Российские офицеры опозорились на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 22 декабря: интерактивная карта АТО

Вчера, 14:43

Военные понесли потери на востоке страны

Россия

Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле назвали условие для возвращения российских офицеров в СЦКК

Вчера, 12:26

Путин якобы готов вернуть РФ в СЦКК, но Москва недовольна условиями для работы российских военных
Загрузка...

Донбасс

Фото: AFP

Боевики стягивают силы на Мариупольском направлении

Вчера, 10:13

Противник уплотняет боевые порядки

Донбасс

Фото: AFP

Боевики нанесли урон военным на Донбассе

Вчера, 09:43

Противник не прекращает обстрелы украинских позиций

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Обстрелы и демарш в СЦКК: Климкин объяснил, чего добивается РФ на Донбассе

Вчера, 09:32

Кремлю не удастся сохранить российскую колонию на востоке Украины, заявил министр

Донбасс

фото AFP

Международная разведка опубликовала карту обстрелов Украины с территории России летом 2014 года

Вчера, 07:24

За лето 2014 года артиллерийские подразделения вооруженных сил РФ минимум 149 раз обстреливали территорию Украины

Евросоюз

Фото: kremlin.ru

Путин и Меркель обсудили условия возобновления работы СЦКК и обмен пленными на Донбассе

Вчера, 01:25

Лидеры России и Германии согласились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото: AFP

Боевики на Донбассе продолжают провокации на КПВВ

Вчера, 00:41

Боевики в Донецкой области задерживают пропуск автомобилей и население к "серой зоне" перед завершением работы КПВВ
Загрузка...