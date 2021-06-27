Российские паспорта для жителей Донбасса: в МИД Украины отреагировали на оправдания Захаровой

В ведомстве считают, что российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира"

В МИД Украины отреагировали на слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что выдача российских паспортов жителям Донбасса является якобы "вынужденно гуманитарным мероприятием". Также она заявила, что Украина нарушает Минские соглашения.

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Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

"Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики. Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств", – сообщил Николенко.

По его словам, под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины и постоянно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии

Кроме того, еще в апреле 2019 года Украина и международное сообщество осудили выдачу российских паспортов на Донбассе. В то же время, по данным МИД Украины, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта.

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"Следующим шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Зато российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", – отметили в МИД.

Таким образом, по словам Николенко, шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядят особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства", – добавил Николенко.

В МИД заявили, что фактически, это — российская бомба замедленного действия.

"Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить. РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и "нормандского формата" на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", – считают в украинском МИД.

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Ранее мы сообщали, что на всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос стены между свободной Украиной и ОРДЛО, если у Киева не получится любых альтернативных договоренностей с США, Россией и параллельно в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией