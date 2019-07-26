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Российские военные прибыли на Донбасс и подорвались на своих же минах

26 июля, 05:43

Командование РФ принимает меры, чтобы скрыть небоевые потери только прибывших на восток Украины россиян

Фото: Минобороны РФ

Военные РФ минируют Донбасс осколочными минами и периодические сами же на них подрываются. Такое же случай произошел на днях – в итоге один оккупант погиб и еще двое тяжело ранены. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что командование российских оккупационных войск принимает меры по укреплению передовых позиций подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, возросла интенсивность оборудования окопов и блиндажей, вблизи которых устанавливаются дополнительные минные поля. При этом, для минирования местности оккупанты используют противопехотные мины российского производства, которые запрещены международными конвенциями.

"Увеличилось количество случаев подрыва на хаотично установленных ранее минно-взрывных устройствах военнослужащих противника, прибывших на передовую в ходе последней ротации. Так, 22 июля во время ликвидации возгорания травы в районе боевой позиции одного из подразделений оккупантов, подорвались трое российских военнослужащих, один из них погиб, двое тяжело ранены. Командование российских оккупационных войск принимает меры по сокрытию этой информации", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", подобные проблему у врага возникают не первый раз. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов. Ране на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования.

В то же время на фронте, несмотря на объявленное перемирие, враг снова стреляет. Но все военные провокации противника не остаются без ответа. Так, недавно в ВСУ показывали уничтожение позиции боевиков в Авдеевке.


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Тег Донбасс, разведка, мины, российские военные

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