В Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам: разведка озвучила детали

Сегодня, 17:04

Местных жители в шоке от беспредела российских оккупантов – пострадала группа молодежи

Российские военные. Фото: facebook.com/tof.press/
Российские военные. Фото: facebook.com/tof.press/

Российские военнослужащие в оккупированной Горловке обстреляли местных жителей, в результате чего ранения получили несколько подростков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях в соединениях и частях "1-го и 2-го армейских корпусов" продолжает расти количество преступлений и правонарушений, совершенных российскими оккупантами в отношении местного населения.

Так, в Горловке российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, несколько подростков получили огнестрельные ранения.

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"Российское командование пытается скрыть факт указанного преступления, расследование проводится представителями т.н. "военной комендатуры". Кроме того, с целью выявления участников "конфликта" российские пограничники усилили режим проверки лиц, осуществляющих пересечение границы с временно оккупированных территорий Украины для недопущения их выезда в РФ", – сообщает разведка.

Как ранее сообщалось, офицеры РФ на Донбассе боятся воевать и устроили боевикам "дедовщину". Новоприбывшие российские военные только приехали на восток Украины, но уже пытаются "откосить" от передовой. Местные "воины" от них в шоке.

Проблемы у врага не только с дисциплиной, но и с боевой подготовкой. Так, недавно стало известно, что на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге поплатился за это. Примечательно, что погибли и саперы, которые проводили диверсантов.
Донбасс, горловка, разведка, расстрел, российские военные

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Источник:

"Сегодня"

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