Россию ловят на слове: международные эксперты ответили на доклад РФ по крушению МН17

Россия отказывалась предоставить Международной совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17 (JIT) данные о ракете, которой был сбит самолет. Об этом говорится в заявлении Группы.

"Еще 2014 году JIT просила Российскую Федерацию предоставить всю необходимую информацию. В мае 2018-го JIT специально обратилась с просьбой получить информацию о количестве найденных ракетных компонентов", - говорится в сообщении.

Этот вопрос и ряд других правовых вопросов в период 2016-2018 годов не получили ответа по существу со стороны Российской Федерации, подчеркнули следователи.

"Однако в августе 2018 года Российская Федерация письменно сообщила, что JIT не должна подавать дополнительные запросы на получение соответствующих доказательств", - отмечается в заявлении.

"JIT будет тщательно изучать информацию, обнародованную Российской Федерацией сегодня, как только Российская Федерация предоставит соответствующие документы для JIT. Это было предложено в мае 2018 года и этого требует резолюция Совбеза ООН", - говорится.

При этом следователи отметили, что предварительные выводы Москвы о причинах трагедии, сделанные еще в 2014 году, не соответствуют действительности.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", с помощью которой был сбит в 2014 году малазийский Boeing рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Ракета была якобы отправлена в Украину, откуда больше не возвращалась в Россию. Бортовой номер ракеты якобы удалось установить благодаря брифингу Объединенной следственной группы (JIT), на котором были продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты ЗРК "Бук", сбившего "Боинг".

Фрагменты ракеты ЗРК "Бук", сбившей Boeing рейса MH17, представленные JIT в Нидерландах. Фото: AFP

Напомним, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Объединенной следственной группы (JIT). Так, расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Как юлила Россия в деле о сбитом MH17

В первые часы после трагедии многие российские СМИ со ссылкой на Игоря Стрелкова-Гиркина и других боевиков сообщали о якобы сбитом боевиками украинском самолете Ан-26 - позже оказалось, что ракета "Бука" сбила не украинский военный самолет, а пассажирский Boeing-777, и эта версия была быстро "забыта" как в РФ, так и на информресурсах боевиков.

А 21 июля 2014 года Минобороны России представило "спутниковые фотографии" и схемы, которые должны были доказывать, что самолет сбила ракета, пущенная из украинского "Бука". В ответ в Bellingcat доказали, что продемонстрированные российскими силовиками "снимки" украинского "Бука", которые якобы зафиксировали его перемещения 14 и 17 июля 2014 года, являются подделкой.

Вскоре после катастрофы MH17 российские СМИ обнародовали довольно живучий фейк о некотором "испанском диспетчере Карлосе", по словам которого, за несколько минут до катастрофы рядом с пассажирским самолетом были замечены украинские военные самолеты. Позже журналисты нашли этого мужчину, и он признался, что получил от российского канала Russia Today 48 тысяч долларов за свои твиты. По его словам, в Украине он никогда не был, а в Испании и Румынии его несколько раз судили за мошенничество.

В июне 2015 года в Следственном комитете РФ озвучили новую версию о том, кто сбил пассажирский самолет над Донбассом. Российские правоохранители заявили о существовании "ключевого свидетеля" – "техника боеприпасов", который утверждал, что самолет рейса MH17 был сбит украинским истребителем Су-25. При этом российский "Первый канал" показал в эфире "сенсационный снимок со спутника", на котором якобы украинский истребитель ведет огонь по Boeing. В свою очередь, в Bellingcat установили, что предоставленные "фотографии" – это коллаж Google- и Яндекс-карт, а также наложенные на них отредактированные изображения самолетов.

Скриншот эфира "Первого канала"

В июне 2015 года версию об украинском "Буке" "оживил" российский концерн "Алмаз-Антей", выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование. На предприятии признали, что MH17 был действительно сбит ракетой для ЗРК "Бук" – но такой ракеты якобы уже нет на вооружении армии РФ. На предприятии также вновь заявили, что пуск ракеты был произведен с территории, которую контролирует Украина. При этом следователи из Нидерландов в своих выводах оперируют фотографиями, которые публиковал в соцсетях российский солдат Дмитрий Зубов – он как раз и занимался перевозкой военной техники из России в Украину.

Тот же "Алмаз-Антей" в октябре 2015 года раскритиковал выводы JIT, заявив, что эксперты из Нидерландов якобы не имеют технического обоснования своих доводов. Тогда Россия передала следователям свои данные радиолокационного контроля, однако эти данные не соответствовали международному стандарту и использовать их оказалось невозможно.

Ввиду такого разнообразия версий, основанных на сфабрикованном материале, прокуратура Нидерландов, которая задействована в расследовании катастрофы MH17, отметила, что склонна рассматривать всю информацию по данному делу от российской стороны, как сомнительную.

"Сомнительно, может ли совместная следственная группа опираться на данные российских властей по этому вопросу", – процитировал первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук главу Национальной прокуратуры Нидерландов Фредерика Вестербеке.

Отметим, что в конце декабря 2017 года британская разведка прямо заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

А в марте-2018 Служба безопасности Украины сообщила, что идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.