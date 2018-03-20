Рубану объявили новые подозрения: грозит пожизненный срок

Задержанному на Донбассе с большим грузом оружия Владимиру Рубану сообщили о новых подозрениях – теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.

Об этом на заседании Апелляционного суда Киева заявил представитель стороны обвинения.

"15 марта 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу дополнительно о новых подозрениях. Сейчас он подозревается в:

- сговоре по совершению насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти;

- подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти;

- в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору группой лиц;

- в подготовке террористического акта по предварительному сговору группы лиц;

- помощи террористической организации "ДНР", – заявил обвинитель.

Также он добавил, что в деле есть достаточно доказательств, "которые в своей совокупности обосновывают подозрения Рубану – как подозрение, объявленное ему 9 марта, так и подозрение, о котором сообщили 15 марта".

"Доказательства, полученные во время досудебного расследования, являются достаточными", – подчеркнул прокурор.

Кроме того, обвинитель заявил, что Рубан "подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы".

Напомним, 8 марта стало известно, что был задержан Владимир Рубан.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак раскрыл подробности об огромном арсенале оружия и боеприпасов, которые перевозил Рубан из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию.