Рубану объявили новые подозрения: грозит пожизненный срок

Сегодня, 14:17

Владимиру Рубану объявили новые подозрения в особо тяжких преступлениях

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Задержанному на Донбассе с большим грузом оружия Владимиру Рубану сообщили о новых подозрениях – теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.

Об этом на заседании Апелляционного суда Киева заявил представитель стороны обвинения.

"15 марта 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу дополнительно о новых подозрениях. Сейчас он подозревается в:

- сговоре по совершению насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти;

- подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти;

- в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору группой лиц;

- в подготовке террористического акта по предварительному сговору группы лиц;

- помощи террористической организации "ДНР", – заявил обвинитель.

Также он добавил, что в деле есть достаточно доказательств, "которые в своей совокупности обосновывают подозрения Рубану – как подозрение, объявленное ему 9 марта, так и подозрение, о котором сообщили 15 марта".

"Доказательства, полученные во время досудебного расследования, являются достаточными", – подчеркнул прокурор.

Кроме того, обвинитель заявил, что Рубан "подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы".

Напомним, 8 марта стало известно, что был задержан Владимир Рубан

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак раскрыл подробности об огромном арсенале оружия и боеприпасов, которые перевозил Рубан из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию.
обвинения, пожизненное заключение, рубан, дело рубана

Вы сейчас просматриваете новость "Рубану объявили новые подозрения: грозит пожизненный срок". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Владимир Рубан. Фото: dnpr.com.ua

Рубан о перевозке оружия: Это была военная операция

Сегодня, 13:44

Задержанный на суде рассказал о пулеметах, которые должен был перевезти через линию разграничения

Украина

Фото: Facebook

Суд не поверил Савченко и оставил Рубана под стражей

Сегодня, 12:55

Апелляционный суд Киева оставил задержанного в СИЗО до 6 мая
Загрузка...

Политика

Надежда Савченко времен российского плена. Фото: архив

В чем обвиняют Савченко и что ей грозит: все подробности скандала

16 Марта, 09:30

В Генпрокуратуре говорят, что нардеп готовила теракт в Раде, а сама Савченко призналась, что пришла в парламент с оружием

Политика

Юрий Луценко. Фото: Архив "Сегодня"

Савченко грозит арест по делу Рубана

14 Марта, 16:43

Генпрокурор предупредил, что вынужден будет обратиться к Верховной Раде
Загрузка...