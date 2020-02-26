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"Русские горки": в сети показали ужасающее видео из парков в Луганске

26 февраля, 11:43

Пустынные парки "радуют" безлюдными дорожками и полуразрушенными зданиями

В сети появился ролик, снятый в оккупированном Луганске, на котором можно увидеть, в каком состоянии находятся "самые живописные места" города – парки, изначально предназначавшиеся для детского отдыха.

Несмотря на теплую солнечную погоду, людей на улицах практически нет, и на всем 30-минутном ролике, снятом блогером, известным под ником "Коты Луганска" и опубликованном в YouTube, в кадр лишь изредка попадают более двух человек одновременно.

При этом сам автор с удивлением отмечает, что прохожих "довольно много".

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На видео были сняты квартал Шевченко и дорожки парка имени Щорса – с заброшенными и полуразрушенными зданиями, неубранными поваленными деревьями и пустующими аттракционами – детской железной дорогой и трассами "для машинок".

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В то же время автор попросту не обращает внимания на ямы в асфальте, огромные лужи и глубокую грязь, но отмечает, что парк – "в целом, классное место".

В объектив камеры попали также "разваленные" скамейки, и "русские горки" – металлическая труба, на которой одновременно могут кататься двое детей.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как оккупанты в Луганске решили отметить 23 февраля салютом из гаубиц, при этом выбив стекла местного цирка. По словам очевидцев, ударная волна после артиллерийского залпа не только вынесла окна, но и вызвала разрушения внутри здания.

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видео Донбасс луганск оккупация парки

Источник: Сегодня

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