"Русский мир" в деле: военные РФ угрожают оружием и обирают бизнесменов в "ДНР"

Оккупанты в "ДНР" совсем обнаглели и взялись за местных предпринимателей

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей боевики занялись поборами с местных жителей, отбирая у них еду якобы для "нужд передовой на фронте". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается рост количества преступлений российскими военными на Донбассе, и в то же время командование скрывает их беспредел.

"В частности, в течение августа-сентября, угрожая применением огнестрельного оружия, группа российских военнослужащих военной комендатуры г.Торез, с целью собственного обогащения, заставляла местных частных предпринимателей бесплатно отдавать материальные ценности (горючее, пищевые и промышленные товары) под видом сбора т.н. "помощи на передовую", – сообщает разведка.

Оккупанты не прекращают издеваться над жителями оккупированных территорий. Как мы уже писали, российское командование подкинуло коммунальщикам в ОРДЛО дополнительную работу, но без оплаты. Местные работники в шоке от такой наглости оккупантов и теперь готовы бунтовать.

Также стало известно, что Россия в "ЛНР" и "ДНР" открыла "охоту" на патриотов Украины. Украинские разведчики сообщают, что российское командование распорядилось задерживать местных жителей на оккупированных территориях, которые подозреваются в нелояльном отношении к оккупантам и проукраински настроены.