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Рутина или аргументы для переговоров: эксперты объяснили причины обострения на Донбассе

6 июня, 12:21

Обстрелы и жертвы на Донбассе могут быть продиктованы приближением встреч и обсуждением темы конфликта на международных площадках

Фото: AFP

Очередные потери украинских военных на Донбассе нельзя назвать обострением ситуации на востоке нашей страны, это рутина, с которой бойцы ВСУ сталкиваются время от времени.

Об этом комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, это обострение вооруженного конфликта не имеет под собой никакого основания.

"Это традиционно. Это продолжение войны. "Серая зона" сейчас уменьшена, поэтому любая снайперская война, любое применение противотанковых ракет достаточно эффективно. Поэтому то, что боевикам удалось поразить наш [грузовик] ГАЗ противотанковой ракетой – это вопрос удачи. Противник имеет возможность использовать противотанковые ракеты. Смогли они поймать тыловую машину, значит поймали. Следующий случай – снайпер, попал с достаточно большого расстояния. Тоже просто так вышло. Потери не значат, что это обострение. У противника такие же потери. Это не обострение, это реальность, в которой мы живем уже шестой год. Кто-то не надел каску, кто-то купил лучшую винтовку – и тогда потери возрастают. Война малых групп. Это типичное действие диверсионных групп. Это рутина для военных", – говорит Жирохов.

Но в то же время ситуация на Донбассе в последнее дни может быть продиктована приближением встреч и обсуждение темы конфликта на международных площадках. Так считает экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Первое и самое главное – как только подходит срок проведения международных встреч, независимо от того, это Минские переговоры или мероприятия, проводимые в рамках ООН, всякий раз под эти мероприятия Российская Федерация руками оккупационных войск обостряет ситуацию на востоке страны, чтобы иметь более мощные и сильные аргументы для ведения переговорных процессов. Кроме того, есть "зеленка" – она позволяет скрытно перемещаться к переднему краю не только диверсионным группам, но и технике, и артиллерийским системам. Понятно это позволяет более активно использовать тяжелую артиллерию", – считает Селезнев.

Напомним, 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое были ранены. 

5 июня в районе Золотого-1 от пули вражеского снайпера погиб еще один украинский военный.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, селезнев, обострение, потери ВСУ, Жирохов

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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