Из "ДНР" и "ЛНР" в Россию не выпускают мужчин: стала известна причина

Российское командование решило запретить мужчинам призывного возраста покидать оккупированные территории Донбасса, пока российские силовики ищут дезертиров из "войск" т.н. "1 и 2 армейских корпусов ДНР и ЛНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что не выпускают мужчин независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на оккупированных территориях. Кроме того, для указанной категории мужчин запрещено находиться на лечении не по месту прописки или проживать более трех суток в других населенных пунктах без регистрации т.н. "правоохранительными органами".

Военные объяснили, с чем связаны такие меры.

"Указанные ограничения введены по требованию российских следователей и сотрудников органов ФСБ РФ, осуществляющих розыск т.н. "военнослужащих" российско-оккупационных войск, причастных к совершению правонарушений и самовольного оставления места службы. При этом под указанным предлогом принимаются комплексные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от осеннего призыва на военную службу в составе подразделений соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ", – говорится в сообщении разведки.

Отметим, что неоднократно говорилось о серьезных проблемах у боевиков с комплектацией подразделений. На днях разведка сообщала, что комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.

Также мы писали, как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления. Как сообщала разведка, российские командиры на оккупированных территориях Донбасса получили новые полномочия и теперь запрещают местными "правоохранителям" "расследовать" преступления российских военных.