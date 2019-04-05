С начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны ООС задержаны 45 сепаратистов

Сквозь стоп-контроль прошло почти 200 000 граждан

Бойцы Нацгвардии задержали подозреваемого в работе на оккупантов. Фото: Facebook

С начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны ООС задержаны 45 сепаратистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ba8/b33/5c7ba8b3340f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ba8/b33/5c7ba8b3340f4.jpg 2019-04-05T20:09:48+03:00 Донбасс Сквозь стоп-контроль прошло почти 200 000 граждан

С начала года полицейские, входящих в состав сил операции объединенных сил совместно с сотрудниками Славянского отдела полиции задержали на блокпостах 45 сепаратистов, 8 воров, 3-х нелегалов и одного без вести пропавшего. Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции в Донецкой области.

Согласно сообщению, с начала 2019 года правоохранители проверили более три тысячи грузовиков и 90 000 легковушек. Сквозь стоп-контроль прошло почти 200 000 граждан.

"В результате превентивных мер было выявлено 9 человек, согласно имеющимся базам данных, которые участвовали в незаконных вооруженных формирований и еще 36, которые поддерживают с боевиками тесная связь. Задержано 8 разыскиваемых злоумышленников за совершение уголовных преступлений и выявлено 3 граждан, которые находятся на территории Украины нелегально, и 1 человек, который числится в категории "бесследно исчез", – отметили в пресс-службе.



Кроме того, было выявлено 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения.



Правоохранители добавили, что всего с начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны прекращено 80 преступлений, в частности, 5 фактов незаконной перевозки огнестрельного и холодного оружия, 5 случаев незаконной перевозки наркотических средств, выявлено 7 похищенных телефонов. Обзор автотранспорта позволил задокументировать 6 фактов подделки документов.

Напомним, в Авдеевке полицейские задержали женщину, которую подозревают в продаже гранат в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Тем временем, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты восемь раз обстреливали бойцов Вооруженных сил Украины. Вследствие снайперского обстрела двое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Накануне на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, однако в результате ответного огня два оккупанта уничтожены.

Мы также писали, что 2 апреля результате обстрелов на Донбассе погибли два украинских бойца.

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