С начала конфликта на Донбассе боевики передали Украине 274 заключенных – СМИ
По данным ООН, за время конфликта, погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч – ранены
Поддерживаемые Россией боевики передали Украине 274 заключенных до начала вооруженного конфликта на Донбассе, среди них – девять женщин. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.
В ведомстве отметили, что, в частности, в декабре 2018 года и феврале 2019 года на подконтрольную Украине территорию из мест содержания под стражей на оккупированном Донбассе передали 88 человек, в том числе – 5 женщин.
По данным ООН, за время конфликта, по состоянию на конец декабря 2018 года, погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч – ранены.
Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.
Ранее Денисова рассказала, как прошла передача осужденных из ОРДЛО в Украину. Следующая передача запланирована на конец апреля.
Напомним, Киев требует возврата 113 удерживаемых в России и Крыму украинцев. Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, заявил Минюст Украины.
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