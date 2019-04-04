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С начала конфликта на Донбассе боевики передали Украине 274 заключенных – СМИ

Сегодня, 22:17

По данным ООН, за время конфликта, погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч – ранены

Фото: Pixabay
С начала конфликта на Донбассе боевики передали Украине 274 заключенных – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/657/a7f/5ca657a7f2938.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/657/a7f/5ca657a7f2938.jpg Донбасс По данным ООН, за время конфликта, погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч - ранены

Поддерживаемые Россией боевики передали Украине 274 заключенных до начала вооруженного конфликта на Донбассе, среди них – девять женщин. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве отметили, что, в частности, в декабре 2018 года и феврале 2019 года на подконтрольную Украине территорию из мест содержания под стражей на оккупированном Донбассе передали 88 человек, в том числе – 5 женщин.

По данным ООН, за время конфликта, по состоянию на конец декабря 2018 года, погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч – ранены.

Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Ранее Денисова рассказала, как прошла передача осужденных из ОРДЛО в Украину. Следующая передача запланирована на конец апреля.

Напомним, Киев требует возврата 113 удерживаемых в России и Крыму украинцев. Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, заявил Минюст Украины.

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Тег Крым, Донбасс, ООН, погибли, заключенные, боевики

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Источник:

Радио Свобода

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