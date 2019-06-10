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С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза

10 июня, 13:38

Потерь среди украинских военных нет

Фото: Минобороны Украины

С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг четыре раза обстрелял украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре вооруженных провокаций со стороны противника. На Луганском направлении противник с половины второго ночи в течение 35 минут выпустил 10 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных вблизи Зайцевого", – сказал он.

Кроме того, на Донецком направлении враг с начала суток со стороны оккупированного населенного пункта Верхньоширокивское 15 минут обстреливал защитников Пищевика со станкового противотанкового гранатомета. 

"А в районе Водяного боевики совершили 2 обстрела с использованием крупнокалиберных пулеметов. Первый начался в 5 утра и продолжался более полутора часов. Второй раз противник вел огонь с 7:40 до 8:15", – отметил Праута. 

Кроме того, потерь среди украинских военных нет. 

Командование операции Объединенных сил сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных Минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренностио подготовке нового соглашения по установлении режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.


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Тег Донбасс, боевики, обстрелы, ООС

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УНН

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