С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза

Потерь среди украинских военных нет

Фото: Минобороны Украины

С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил враг четыре раза обстрелял украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре вооруженных провокаций со стороны противника. На Луганском направлении противник с половины второго ночи в течение 35 минут выпустил 10 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных вблизи Зайцевого", – сказал он.

Кроме того, на Донецком направлении враг с начала суток со стороны оккупированного населенного пункта Верхньоширокивское 15 минут обстреливал защитников Пищевика со станкового противотанкового гранатомета.



"А в районе Водяного боевики совершили 2 обстрела с использованием крупнокалиберных пулеметов. Первый начался в 5 утра и продолжался более полутора часов. Второй раз противник вел огонь с 7:40 до 8:15", – отметил Праута.



Кроме того, потерь среди украинских военных нет.

Командование операции Объединенных сил сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных Минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренностио подготовке нового соглашения по установлении режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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