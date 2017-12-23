С начала суток в зоне АТО соблюдается перемирие – штаб

Сегодня, 13:29

ВСУ готовы этому режиму и будут его придерживаться

Украинские военные. Фото: архив
Украинские военные. Фото: архив

В зоне проведения АТО на Донбассе с начала суток 23 декабря наблюдается перемирие. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии "112 Украина".

"С начала этих суток, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, вдоль линии разграничения в настоящее время наблюдаем тишину. ВСУ и другие формирования, которые выполняют задания в зоне проведения АТО готовы к режиму перемирия и будут его придерживаться", – отметил Лабай.

Также он добавил, что, как сообщает разведка, неподалеку линии столкновения боевики спрятали запасы боеприпасов к артиллерийским системам и другим видам тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие на Донбассе с полуночи 23 декабря.

Напомним, что вооруженные силы Украины готовы к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе с 00:00 субботы, однако в случае угрозы жизни населению или личному составу, военные подразделения готовы применить оружие в ответ. 
ВСУ, боевики, ато, режим прекращения огня

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