"С ним было легко служить": стало известно имя погибшего под Крымском героя из ВСУ

Военнослужащим, который погиб в результате осколочного ранения около населенного пункта Крымское в Луганской области 9 апреля, оказался 49-летний Алексей Куприков из 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти в бою нашего бойца – солдата Алексея Куприкова с позывным "Леший", механика-водителя механизированного батальона", – отметили в "Холодном Яру".

Погибший герой родился 13 января 1971 года и жил в поселке городского типа Черкасское в Днепропетровской области. Как утверждают в его бригаде, изначально Куприков не собирался идти на войну, но пересмотреть свои планы его заставила смерть близкого друга на фронте.

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В ноябре 2018 он подписал контракт – изначально был стрелком-помощником гранатометчика, после чего решил стать механиком-водителем и отправился в учебный центр.

Алексей Куприков (справа). Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

"Он отличался от большинства степенностью и взвешенностью. Ведь часто бывает, что люди после "учебки" жалуются: меня, мол, ничему не научили, поэтому я ничего не умею. Леша же наоборот, даже если чего-то и не знал, основательно и благоразумно пытался понять в деталях, как что работает, как лучше починить технику. И у него это очень хорошо получалось. Был спокойный, рассудительный, заинтересован в своей работе. С ним было легко служить. Очень жаль терять таких людей", – вспоминают его сослуживцы.

Дома у погибшего бойца осталась жена, 19-летний сын, мама. Его родная сестра тоже служит в 93-й ОМБр.

Напомним, что всего 9 апреля боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего, кроме гибели Алексея Куприкова, еще двое военнослужащих были ранены.

В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили об адекватном ответе на обстрелы, в результате которых один оккупант был ликвидирован и еще один ранен.

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