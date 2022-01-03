С пулей в голове: на Донбассе нашли мертвым молодого военного

В Донецкой области нашли тело военнослужащего-контрактника. Предварительно известно, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
Детали
"3 января 2022 г. Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасильевка Запорожской области. Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", — говорится в сообщении.
Действия правоохранителей
На место инцидента выехал прокурор Мариупольской спецпрокуратуры, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.
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По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются также другие версии, в том числе – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события. Расследование гибели молодого военного проводят следователи Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Всех, кто имеет какую-либо информацию относительно уточнения обстоятельств смерти мужчины, просят обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
Тишина на Донбассе
По состоянию на утро 3 января на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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