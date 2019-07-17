Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов

Оккупанты вооружены снайперскими винтовками иностранного производства

Фото: Сегодня

С территории России на временно оккупированный Донбасс направили дополнительные вражеские снайперские подразделения.

Об этом сообщается на сайте Информационно-аналитического центра Нацбезопасности.

"Командование российско-оккупационных войск предпринимает ряд мер для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур. Речь идет, в частности, об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений, вооруженных, в том числе снайперскими винтовками иностранного производства", – говорится в сообщении.

Также врагом принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, проходящего службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Говорится об усилении их охраны подразделениями специального назначения.

Напомним, что 15 июля, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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