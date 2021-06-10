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Саакашвили искупался в Азовском море и озвучил грандиозные планы по Мариуполю (видео)

10 июня 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главный реформатор страны искупался в Азовском море с депутатами и рассказал, что за два года сделает с прифронтовым городом

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил о планах превратить Мариуполь с прифронтового города в туристический. Также он пообещал, что в городе построят аэропорт.

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Главный реформатор страны искупался в Азовском море в компании народных депутатов, а потом поразмыслил о том, чтобы сделать Мариуполь привлекательным для туристов в течение двух лет.

Также в городе он встретился с военными, посетил центр развития стартапов и презентовал филиал Офиса простых решений. Пообещал, что в городе построят аэропорт, а в августе встретится с представителями местного бизнеса.

"Максимум через два года, когда аэропорт будет уже закончен, я надеюсь в начале следующего года. Дорога будет закончена со всех сторон – с Бердянска уже ремонтируется. Здесь будет самый красивый, самый роскошный бульвар в Украине, потому что море теплое, место очень гостеприимное, кухня просто очень вкусная, и Мариуполь станет туристическим городом, о чем никто никогда не подозревал – один из крутейших туристических городов", – сказал Саакашвили.

Саакашвили в Мариуполе. Фото: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Саакашвили прокомментировал новую запись разговора Ермака с Джулиани. Он хорошо знает экс-адвоката Трампа, но в этом случае обвинил его в неподобающем поведении в отношении Украины.

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