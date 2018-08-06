Самое ценное – миллион спасенных жизней: Гуманитарному штабу Рината Ахметова исполнилось четыре года

Сегодня, 6 августа, исполнилось четыре года с начала работы самой крупной программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, созданного для предотвращения гуманитарной катастрофы на Донбассе. Для спасения людей, оказания максимальной помощи и поддержки Мирным, пострадавшим от вооруженного конфликта, Ринат Ахметов объединил ресурсы Фонда, всех бизнесов группы СКМ и футбольного клуба "Шахтер".

"Основой деятельности Штаба стал принцип, заложенный Ринатом Ахметовым, – "Помощь здесь и сейчас тем, кому она нужна больше всего". Исходя из этого принципа, построена и работа Штаба. С первых дней вооруженного конфликта Штаб ежедневно помогает мирным жителям Донбасса, фактически спасает от голода стариков, детей и людей с инвалидностью", – сказал директор Фонда Рината Ахметова Роман Рубченко.

Когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, в первую очередь нужно было срочно спасать людей, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Фонд занялся эвакуацией мирных жителей, несмотря на обстрелы. Всего с мая по декабрь 2014 года вывезли около 40 тысяч человек. Из них почти 15 тысяч – дети.

Оставшимся в зоне конфликта людям приходилось выживать в сложных условиях. И тогда в Гуманитарном штабе очень оперативно разработали и внедрили уникальные в своем роде проекты помощи Мирным, ориентированные на жизненно необходимые потребности – от продовольствия до содействия в проведении срочных операций.

Благодаря проекту "Помощь населению" мирные жители регулярно получают самые необходимые продукты. За время работы Штаба было доставлено 12 099 652 продуктовых набора. Жители Донбасса говорят, что осенью 2014-го и зимой 2015 года наборы выживания от Рината Ахметова буквально спасли их от голода.

Также впервые в стране была разработана уникальная система логистики. Знаменитый стадион "Донбасс Арена" в Донецке стал логистическим центром гуманитарной помощи. Здесь принимали, упаковывали и отправляли по населенным пунктам все продукты, которые привозил Штаб. После того, как в феврале 2017 года была заблокирована, а позднее запрещена деятельность Штаба на неподконтрольной Украине территории, без помощи осталось полмиллиона человек.

Сейчас Гуманитарный штаб доставляет наборы выживания в 85 населенных пунктов Донбасса, большинство из которых находятся на линии огня. Это стало возможно благодаря уникальной системе Штаба – организованным бригадам мобильной выдачи, которые регулярно доставляют продукты в прифронтовую зону. Туда, где редко бывают другие миссии, где люди особенно остро испытывают нехватку продовольствия.

Благодаря проекту "Адресная помощь" индивидуальную помощь получили более 50 тысяч человек, помощь на лечение – больше 11,4 тысячи, из них 5,6 тысячи – дети. Адресная помощь оказывается людям, которые срочно нуждаются в сложном лечении и операции. Гуманитарный штаб обеспечивает их жизненно важными медикаментами, инновационными имплантами.

Помощь детям всегда была приоритетным направлением в работе Фонда и Штаба Рината Ахметова. Штаб регулярно помогает лекарствами тяжелобольным детям, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, а также из семей переселенцев. В рамках проекта "Лекарства детям" уже выдано около четырех тысяч наборов медикаментов.

Благодаря проекту "Реабилитация раненых детей", который работает третий год, помощь получили 94 ребенка – это курс реабилитационного лечения в лучших санаториях Украины, помощь медикаментами и техническими средствами восстановления.

48 детям с диагнозом "порок сердца" Штаб дал шанс жить. В рамках проекта "Здоровое сердце" оказана помощь в проведении операции на сердце и установке спасительных окклюдеров.

Гуманитарная ситуация на Донбассе и теперь остается острой. В поддержке нуждаются, согласно оценкам ООН, более 4,4 миллионов жителей восточного региона Украины. Штаб Рината Ахметова работает ради этих людей, именно потому является лидером в рейтинге благотворительных организаций.

Гуманитарный штаб стал крупнейшей гуманитарной миссией в Украине, а Фонд Рината Ахметова – самой узнаваемой благотворительной организацией в стране. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" в мае-июне 2018 года, в котором участвовали 2300 респондентов из разных областей Украины в возрасте 18 лет и старше.

"Фонд Рината Ахметова знают в Украине, ему доверяют. И по всей стране понимают важность оказания помощи тем, кто сейчас живет возле линии соприкосновения. Данный результат – это заслуга учредителя Фонда Рината Ахметова. Он собрал и объединил команду вокруг идеи помощи самым нуждающимся: старикам и детям, многодетным и одиноким, которые сейчас живут в очень сложных условиях. И главное – благодаря его инициативе спасено более миллиона человеческих жизней. Оценка, высказанная украинцами в социологических опросах, показывает беспрецедентный масштаб и качество помощи, предоставляемое Фондом", – отметил директор Фонда Роман Рубченко.

Это подтверждают международные эксперты. Так, заместитель главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили подчеркнул значение гуманитарной деятельности Фонда Рината Ахметова на Донбассе.