Самое ценное – миллион спасенных жизней: Гуманитарному штабу Рината Ахметова исполнилось четыре года

Сегодня, 18:25

За время работы Штаба было доставлено 12 099 652 продуктовых набора

Самое ценное – миллион спасенных жизней: Гуманитарному штабу Рината Ахметова исполнилось четыре года

Сегодня, 6 августа, исполнилось четыре года с начала работы самой крупной программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, созданного для предотвращения гуманитарной катастрофы на Донбассе. Для спасения людей, оказания максимальной помощи и поддержки Мирным, пострадавшим от вооруженного конфликта, Ринат Ахметов объединил ресурсы Фонда, всех бизнесов группы СКМ и футбольного клуба "Шахтер".

"Основой деятельности Штаба стал принцип, заложенный Ринатом Ахметовым, – "Помощь здесь и сейчас тем, кому она нужна больше всего". Исходя из этого принципа, построена и работа Штаба. С первых дней вооруженного конфликта Штаб ежедневно помогает мирным жителям Донбасса, фактически спасает от голода стариков, детей и людей с инвалидностью", – сказал директор Фонда Рината Ахметова Роман Рубченко.

Когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, в первую очередь нужно было срочно спасать людей, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Фонд занялся эвакуацией мирных жителей, несмотря на обстрелы. Всего с мая по декабрь 2014 года вывезли около 40 тысяч человек. Из них почти 15 тысяч – дети.

Оставшимся в зоне конфликта людям приходилось выживать в сложных условиях. И тогда в Гуманитарном штабе очень оперативно разработали и внедрили уникальные в своем роде проекты помощи Мирным, ориентированные на жизненно необходимые потребности – от продовольствия до содействия в проведении срочных операций.

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Благодаря проекту "Помощь населению" мирные жители регулярно получают самые необходимые продукты. За время работы Штаба было доставлено 12 099 652 продуктовых набора. Жители Донбасса говорят, что осенью 2014-го и зимой 2015 года наборы выживания от Рината Ахметова буквально спасли их от голода.

Также впервые в стране была разработана уникальная система логистики. Знаменитый стадион "Донбасс Арена" в Донецке стал логистическим центром гуманитарной помощи. Здесь принимали, упаковывали и отправляли по населенным пунктам все продукты, которые привозил Штаб. После того, как в феврале 2017 года была заблокирована, а позднее запрещена деятельность Штаба на неподконтрольной Украине территории, без помощи осталось полмиллиона человек.

Сейчас Гуманитарный штаб доставляет наборы выживания в 85 населенных пунктов Донбасса, большинство из которых находятся на линии огня. Это стало возможно благодаря уникальной системе Штаба – организованным бригадам мобильной выдачи, которые регулярно доставляют продукты в прифронтовую зону. Туда, где редко бывают другие миссии, где люди особенно остро испытывают нехватку продовольствия.

Благодаря проекту "Адресная помощь" индивидуальную помощь получили более 50 тысяч человек, помощь на лечение – больше 11,4 тысячи, из них 5,6 тысячи – дети. Адресная помощь оказывается людям, которые срочно нуждаются в сложном лечении и операции. Гуманитарный штаб обеспечивает их жизненно важными медикаментами, инновационными имплантами.

Помощь детям всегда была приоритетным направлением в работе Фонда и Штаба Рината Ахметова. Штаб регулярно помогает лекарствами тяжелобольным детям, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, а также из семей переселенцев. В рамках проекта "Лекарства детям" уже выдано около четырех тысяч наборов медикаментов.

Благодаря проекту "Реабилитация раненых детей", который работает третий год, помощь получили 94 ребенка – это курс реабилитационного лечения в лучших санаториях Украины, помощь медикаментами и техническими средствами восстановления.

48 детям с диагнозом "порок сердца" Штаб дал шанс жить. В рамках проекта "Здоровое сердце" оказана помощь в проведении операции на сердце и установке спасительных окклюдеров.

Гуманитарная ситуация на Донбассе и теперь остается острой. В поддержке нуждаются, согласно оценкам ООН, более 4,4 миллионов жителей восточного региона Украины. Штаб Рината Ахметова работает ради этих людей, именно потому является лидером в рейтинге благотворительных организаций.

Гуманитарный штаб стал крупнейшей гуманитарной миссией в Украине, а Фонд Рината Ахметова – самой узнаваемой благотворительной организацией в стране. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" в мае-июне 2018 года, в котором участвовали 2300 респондентов из разных областей Украины в возрасте 18 лет и старше.

"Фонд Рината Ахметова знают в Украине, ему доверяют. И по всей стране понимают важность оказания помощи тем, кто сейчас живет возле линии соприкосновения. Данный результат – это заслуга учредителя Фонда Рината Ахметова. Он собрал и объединил команду вокруг идеи помощи самым нуждающимся: старикам и детям, многодетным и одиноким, которые сейчас живут в очень сложных условиях. И главное – благодаря его инициативе спасено более миллиона человеческих жизней. Оценка, высказанная украинцами в социологических опросах, показывает беспрецедентный масштаб и качество помощи, предоставляемое Фондом", – отметил директор Фонда Роман Рубченко.

Это подтверждают международные эксперты. Так, заместитель главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили подчеркнул значение гуманитарной деятельности Фонда Рината Ахметова на Донбассе.

"Благотворительный фонд с самого начала конфликта, вот уже столько лет, помогает людям на Донбассе. Кроме того, он обменивается информацией с другими международными организациями. Это в наших интересах, потому что мы хотим, чтобы люди получали ту помощь, в которой они реально нуждаются. То, что делает Фонд для жителей Донбасса – неоценимо", – говорит Бочоришвили.
Донбасс, годовщина, помощь, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, Рубченко

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"Сегодня"

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