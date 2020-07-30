"Самое ужасное, что люди не верят, что пандемия существует": медики Мариуполя о тех, кто пренебрегает карантином

Легкомыслие тех, кто все чаще пренебрегает требованиями карантина, поражает медиков. Говорят: такая небрежность ставит под угрозу здоровье сотен тысяч людей. Между тем количество пациентов с инфекцией коронавирусав медучреждениях ежедневно растет. "Сегодня" побывали в больнице Мариуполя, где находятся зараженные COVID-19.

Реклама

Внутри инфекционного отделения – все строго и по правилам. Под пристальным наблюдением – здоровье не только пациентов, но и медиков.

"Сдаем ПЦР-тест на COVID-19, каждые семь дней сотрудники проходят быстрые тесты", – говорит старшая медсестра инфекционного отделения Елена Шумило.

Чтобы зайти в красную зону, где находятся зараженные коронавирусом, медсестра Александра Пищулина защищается от головы до пят.

"Пототерапия – как в сауне. Будто вы одели шубу и сидите полдня. Хорошо чистится лимфосистема", – шутит Александра.

Инфицированные пациенты находятся в специальных изолированных боксах.

"Они поступают со скорой помощи прямо в палаты", – объясняет медсестра.

"Здесь полная изоляция. Мы даже из палат ничего не выносим. Посуда – одноразовая. Медикаментов не выносим. Если они занесены в палату, значит – они уже в палате", – говорит старшая медсестра Елена Шумило.

После таких суровых мер безопасности на работе Елена Шумило удивляется легкомыслию многих горожан.

"Самое ужасное, что люди не верят, что она действительно существует, эта пандемия. Из всех моих знакомых у меня все спрашивают, даже медики: "А что, у вас правда лежат такие больные?" – рассказывает Елена Шумило.

Реклама

Чтобы спасти заболевших и помешать дальнейшему распространению инфекции, Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесом SCM, в частности с компанией Метинвест, начал масштабный проект "Борьба с COVID-19 в Украине".

"Для Рината Леонидовича здравоохранение, жизни и здоровье людей – это самое главное в работе его фонда. И все структуры, которые входят в компанию SCM, все аккумулированные средства, и 300 миллионов гривен – ориентированы на борьбу с COVID-19", – говорит директор по персоналу ОАО "Азовсталь" Константин Войцеховский.

Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц 200 современных аппаратов ИВЛ, 320 тыс. экспресс-тестов, анализаторы ПЦР-проб, более 60 тыс. комплектов защитной одежды и более 120 тыс. предметов индивидуальной защиты.

Медики больницы Мариуполя, которые контактируют с зараженными COVID-19, получили комплекты медицинской одежды, изготовленной по специальному заказу.

"Огромное спасибо! Мы все такими красотками теперь будем ходить, все девчонки сразу примеряли костюмы. Шикарный цвет, шикарное качество. Большое спасибо Фонду Рината Ахметова за такую ​​помощь!" – говорит старшая медсестра инфекционного отделения Елена Шумило.

Всего для медиков, которые сейчас противостоят инфекции коронавируса, Фонд Рината Ахметова передает 800 комплектов спецодежды.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Мариуполе зараженных коронавирусом спасают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова.

Реклама

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама