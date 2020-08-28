Самоубийства и передозировки: боевики несут небоевые потери на Донбассе

Подразделения вооруженных формирований России на Донбассе, несмотря на режим прекращения огня, продолжают нести потери личного состава. Об этом сообщает пресс-штаб Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

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"С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля враждебные подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, морально психологическое состояние боевиков крайне низкое. К этому добавляется существенная неукомплектованность личным составом.

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"Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдо республик не вызывали доверия у местных жителей и полностью провалилась. Теперь оккупационная власть, решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев", – говорится в сообщении.

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Однако такая новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса.

"Но оккупанты доверия у людей Донбасса не имеют, и служить их предводителям никто не желает. Поэтому идея набрать в свои подразделения десять тысяч срочников под угрозой срыва", – сообщает разведка.

Тем временем боевики продолжают срывать перемирие на Донбассе.

Видео: facebook.com/24th.brigade

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