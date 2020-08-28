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Самоубийства и передозировки: боевики несут небоевые потери на Донбассе

28 августа, 10:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Морально психологическое состояние российских формирований крайне низкое

Подразделения вооруженных формирований России на Донбассе, несмотря на режим прекращения огня, продолжают нести потери личного состава. Об этом сообщает пресс-штаб Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

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"С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля враждебные подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, морально психологическое состояние боевиков крайне низкое. К этому добавляется существенная неукомплектованность личным составом.

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"Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдо республик не вызывали доверия у местных жителей и полностью провалилась. Теперь оккупационная власть, решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев", – говорится в сообщении.

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Однако такая новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса.

"Но оккупанты доверия у людей Донбасса не имеют, и служить их предводителям никто не желает. Поэтому идея набрать в свои подразделения десять тысяч срочников под угрозой срыва", – сообщает разведка.

Тем временем боевики продолжают срывать перемирие на Донбассе.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики режим прекращения огня

Источник: Сегодня

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