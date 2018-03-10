Самые горячие точки Донбасса 10 марта: интерактивная карта АТО

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Штаб АТО.

Так, на Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктах вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

"К сожалению, вследствие вражеского огня за прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", – рассказали в Штабе.

Как сообщалось, погибшим, по данным волонтера Романа Синицына, был разведчик полка "Азов" с позывным Баррет, который погиб от пули снайпера.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупированном Донецке произошло два взрыва – в центре города и на окраине.

"Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – пишут дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".