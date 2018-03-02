Самые горячие точки Донбасса 2 марта: интерактивная карта АТО

Сегодня, 13:37

Боевики продолжают нарушать договоренности на востоке страны

Фото: AFP
Фото: AFP

За прошлые сутки, 1 марта, боевики совершили два обстрела позиций ВСУ, в результате которых ни один военный не пострадал. Об этом сообщает Штаб АТО.

Так, на Луганском направлении, противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин.

На Донецком направлении, противник вел огонь из минометов калибром 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок.

"Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой. Таким образом, представители Вооруженных Сил Украины пытаются облегчить жизнь местным жителям в тех местах, где работы по очистке снега или невозможны, или опасны для коммунальных служб", – рассказали в Штабе.

Ранее сообщалось, что у боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника.

В частности, рассказали эксперты, командование формирований самопровозглашенной "ЛНР" настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".
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Источник:

"Сегодня"

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