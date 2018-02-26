Самые горячие точки Донбасса 26 февраля: интерактивная карта АТО

За прошлые сутки, 25 февраля, вдоль линии соприкосновения зафиксировано снижение активности боевиков, однако они продолжают обстрелы позиций военнослужащих Вооруженных Сил Украины из минометов. Об этом сообщаются в сводке АТО.

Всего за прошлые сутки вдоль линии фронта зафиксировано 5 прицельных обстрелов оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины со стороны боевиков.

"Применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное минскими договоренностям, военнослужащие Вооруженных Сил Украины дважды открывали огонь в ответ", – говорится в сводке.

Также сообщается о гибели одного украинского военного 1998 года рождения.

"Кроме этого, в результате обстрелов, получил ранения один украинский военный. Он эвакуирован в военный мобильный госпиталь, где он получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела в сторону украинских защитников. Днем из минометов калибров 82 мм противник выпустил 7 снарядов по защитникам Зайцево, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Крымского, и около двух часов – по нашим оборонительным позициям в районе Новолуганского.

На Донецком направлении зафиксировано 2 прицельных вражеских обстрела. В течение светлого времени суток, оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм по защитникам Водяного, что на приморском участке нашей обороны, и из стрелкового оружия – по нашим защитникам шахты Бутовка.

Ранее сообщалось, что пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы.