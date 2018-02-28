Самые горячие точки Донбасса 28 февраля: интерактивная карта АТО
На востоке страны продолжается противостояние
За прошлые сутки, 27 февраля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.
"В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения", – рассказали в ведомстве.
Так, на Луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге. В этом районе российско-оккупационные войска более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров. 120-мм минометы захватчики применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки – обстреливали наши позиции из минометов калибром 82-мм и гранатометов.
Кроме того, в вечернее время, оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибром 120 и 82-мм по населенному пункту Луганское.
На Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.
Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление". В частности, по данным ИС, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".
Напомним, в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.
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