Самые горячие точки Донбасса 28 февраля: интерактивная карта АТО

Сегодня, 13:25

На востоке страны продолжается противостояние

Фото: AFP
Фото: AFP

За прошлые сутки, 27 февраля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.

"В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения", – рассказали в ведомстве.

Так, на Луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге. В этом районе российско-оккупационные войска более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров. 120-мм минометы захватчики применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки – обстреливали наши позиции из минометов калибром 82-мм и гранатометов.

Кроме того, в вечернее время, оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибром 120 и 82-мм по населенному пункту Луганское. 

На Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление". В частности, по данным ИС, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".

Напомним, в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.
Донбасс, военнослужащие, обстрелы, ато
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"Сегодня"

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