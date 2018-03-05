Самые горячие точки Донбасса 5 марта: интерактивная карта АТО

Сегодня, 12:29

Боевики сорвали перемирие на востоке страны


На Донбассе боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Об этом сообщает Штаб АТО.

"Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибром 82-мм враг применил по защитникам Троицкого", – рассказали в Штабе.

По состоянию на утро понедельника, 5 марта, зафиксированы два обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.

"Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В тоже время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личному составу подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", – подчеркнули в Штабе.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.
Донбасс, боевики, перемирие, горячие точки, ато
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 5 марта: интерактивная карта АТО". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе продолжается противостояние. Фото: gettyimages

Потери украинских военных за годы войны на Донбассе: Геращенко назвала точную цифру

Сегодня, 12:01

Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли сыновей – 2 тысячи 217 матерей

Донбасс

Фото: AFP

Срезание или "выдавливание" украинских войск: эксперт назвал цели наступления боевиков на Светлодарской дуге

Сегодня, 10:59

Противник может преследовать несколько задач
Загрузка...

Донбасс

Фото: AFP

Боевики сорвали разведение сил на Донбассе

Сегодня, 10:41

Противник не прекращает обстрелы

Донбасс

Фото: AFP

Боевики сорвали перемирие на Донбассе

Сегодня, 09:26

Украинские военные раскрыли подробности

Донбасс

В стране нужно изменить программу психологической реабилитации ветеранов АТО. Фото: Facebook

Реабилитация воинов АТО: эксперты рассказали о главных прблемах

Сегодня, 04:00

За время войны всего 4% демобилизованных прошли психологическую реабилитацию по государственной программе

Донбасс

Фото: пресс-центр штаба АТО

На Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие

Сегодня, 01:44

ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе
Загрузка...