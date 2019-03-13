Сайдик об обмене заложниками: Списки обсуждаются, работа идет
Вопросы, связанные с обменом удерживаемыми, обсуждались в среду гуманитарной подгруппой ТКГ
Стороны конфликта на востоке Украины обсуждают списки удерживаемых лиц для их обмена, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.
"Списки обсуждаются, уточняется положение тех, кто находится в этих списках. Это очень детальная работа, и эта работа идет", – сказал Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.
По словам спецпредставителя, вопросы, связанные с обменом удерживаемыми, обсуждались в среду гуманитарной подгруппой ТКГ.
Кроме того, подгруппа затронула тему улучшения условий пересечения линии соприкосновения.
В данной связи Сайдик выразил свою неудовлетворенность темпами реконструкции пункта пропуска у пгт Станица Луганская. "Я очень недоволен положением дел по этому вопросу. К сожалению, до сих пор нам не удалось улучшить условия перехода", – констатировал он.
Ранее сообщалось, что Украина снова предложила Москве отдать россиян взамен на украинцев. В новом варианте Киев предлагает 89 россиян и боевиков ОРДЛО на 42 украинских заложника.
Кроме того, Украина предложила России отдельное спецзаседание по Донбассу, чтоб обсудить Минские соглашения.
Отметим, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе пока не двигается с мертвой точки, так как Россия не выполняет "Минск". В Украине даже не раз звучали мнения, что пора "минский процесс" сворачивать и искать новый формат. Однако стоит вспомнить, что именно Минские соглашения предотвратили большую войну, выиграли время и наказали Россию. В материале "Сегодня" вспоминается подписание первого Минского протокола, а эксперты рассказали о значении соглашения и влиянии смерти Захарченко на процесс переговоров.
Кроме того, представительство Украины в ООН делает все возможное для освобождения политзаключенных:
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