Сайдик рассказал, как в Минске закрепили "формулу Штайнмайера"

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Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - заявил он, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована "формула Штайнмайера".

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

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На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что разработанная на Минских переговорах "формула Штайнмайера" для мирного урегулирования на востоке Украины действительно предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, но для этого должны быть выполнены определенные условия.

Также на брифинге Зеленский подтвердил, что Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера", о чем уже уведомила спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

Напомним, ранее официальный Киев озвучил свою позицию: Украина не против "формулы Штайнмайера", но только после выполнения блока Минских договоренностей по безопасности. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

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