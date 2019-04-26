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Сайдик: Условия "пасхального перемирия" на Донбассе не удалось согласовать

Сегодня, 00:51

Стороны обсуждали два текста по режиму прекращения огня, которые предлагались ранее, но ни один из текстов не оказался приемлемым

Фото: Getty Images

Стороны конфликта на Донбассе не смогли согласовать условия перемирия на период пасхальных праздников, хотя им были предложены два варианта соглашения. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

"Постоянный представитель РФ задал вопрос о том, почему не было найдено соглашение, — сказал он. — Я вчера в своем заявлении говорил об этом и могу лишь повторить сказанное: стороны не смогли согласовать тексты соглашения по перемирию. Мы предложили два текста по режиму прекращения огня, которые предлагались ранее, но в данном случае ни один из текстов не оказался приемлемым".

"Несмотря на все усилия, мы не смогли прийти к окончательному согласованному тексту", — резюмировал Сайдик.

Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой, однако, несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18 и 19 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж:


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Тег Донбасс, Украина, РФ, перемирие, условия, конфликт, Сайдик

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Источник:

ТАСС

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