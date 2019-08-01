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Сайдик заявляет, что "хлебное перемирие" принесло результаты

Сегодня, 00:33

Сайдик приветствовал усилия сторон, направленные на обеспечение режима прекращения огня

/ Фото: Getty Images

Сайдик заявляет, что "хлебное перемирие" принесло результаты https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BA Донбасс Сайдик приветствовал усилия сторон, направленные на обеспечение режима прекращения огня

За время "хлебного перемирия" на Донбассе (с 21 июля) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов.

Об этом заявил журналистам после сегодняшней встречи в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

По его словам перемирие, согласованное на предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы 17 июля, принесло значительные результаты: "За это время (с 21 июля – ред.) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов. Число нарушений перемирия существенно сократилось".

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Сайдик приветствовал усилия сторон, направленные на обеспечение режима прекращения огня, и призвал стороны продолжать его соблюдение в полной мере.

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Он также сообщил, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 21 августа.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения, однако боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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Донбасс перемирие Сайдик ООС хлебное перемирие

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