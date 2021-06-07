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СБУ нашла тайник с оружием террориста Гиркина (фото)

7 июня, 11:10

Виталий Семченко Виталий Семченко

В 2014 году арсенал заложила группировки российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины

Служба безопасности выявила тайник с оружием Гиркина

Служба безопасности выявила тайник с оружием Гиркина / Фото: СБУ

Служба безопасности выявила тайник с оружием, который принадлежал наемникам группировки бывшего т.н. "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка вблизи Славянска", – сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли из тайника:

  • 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;
  • 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;
  • более 4 тыс. патронов калибра 5,45.

Служба безопасности выявила тайник с оружием Гиркина
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Служба безопасности выявила тайник с оружием Гиркина / Фото: СБУ

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству тайника и незаконному обороту оружия.

Напомним, ранее СБУ пресекла деятельность сторонников "восстановления СССР", которые пытались основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.

Кроме того, в Харьковской области контрразведка блокировала противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

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