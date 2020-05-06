СБУ назвала число украинцев, которых удерживают в плену боевики на Донбассе

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По состоянию на 30 апреля 2020 года в районе проведения ООС на Донбассе, где ранее Украина провела второй обмен заложниками, 214 украинцев находятся в плену у боевиков.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает "Радио Свобода".

"Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", – говорится в сообщении спецслужбы.

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

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Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. Все, кто вернулись из тюрем боевиков, отправлены на обсервацию на две недели. Имена освобожденных украинцев.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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