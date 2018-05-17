СБУ передала Волкеру свидетельства бывших заложников боевиков о пытках на Донбассе

На сегодня сборники, которые выходят на трех языках, – украинском, английском и русском, содержат фрагменты интервью с 435 свидетелями преступлений

Глава СБУ Василий Грицак передал спецпредставителю Госдепартамента США по делам Украины Курту Волкеру свидетельства бывших украинских заложников о пытках боевиков на территории оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины продолжает собирать и обнародовать показания относительно вооруженной агрессии российских войск против Украины, а также о фактах физического насилия и издевательств над нашими гражданами в застенках на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в СБУ решили обнародовать рассказы еще 42 бывших заложников, которые незаконно удерживались боевиками в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам.

Речь идет о шестом документальном издании, подготовленном по результатам опроса сотрудниками спецслужбы освобожденных украинских граждан.

"Это уже шестое документальное издание, подготовленное по результатам опроса освобожденных украинских граждан. СБУ на основе показаний идентифицировала лица шести боевиков, которые лично подвергали жестоким издевательствам захваченных украинских военных и патриотов из числа гражданских лиц", – говорится в сообщении.

В частности, в сборнике опубликовано фото боевиков по прозвищу "Адреналин" и "Батон" возле входа в "пыточную".

Фото: СБУ

"Установленные злоумышленники разыскиваются правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности, один из них по кличке "Крутой" приговором украинского суда уже приговорен к десяти годам лишения свободы", – отметили в СБУ.

"На сегодня сборники, которые выходят на трех языках, – украинском, английском и русском, содержат фрагменты интервью с 435 свидетелями преступлений российских террористических группировок. В полном объеме эти материалы надлежащим образом процессуально оформлены и передаются в международные судебные инстанции в качестве доказательств нарушений РФ ряда международных конвенций", – подчеркнули в СБУ.

Ранее Курт Волкер заявил, что лучшим вариантом "защиты" русскоязычных в Украине будет вывод российской войск с Донбасса, которые больше всего угрожают населению.

"Лучшей защитой для русскоязычного населения будет вывод российских войск, чтобы Украина могла восстановить контроль над этой территорией. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии с мандатом ООН. Благодаря этому будут созданы условия для мира, безопасности и полного выполнения Минских соглашений. Важно держать открытыми двери для поиска решения. И хотя Россия пока не воспользовалась этой возможностью, мы держим эти двери открытыми", – сказал Волкер.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что подконтрольные России боевики отказываются отдать украинских заложников, в обмен на задержанных на Донбассе россиян.