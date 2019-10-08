СБУ получила еще одного свидетеля вооруженной агрессии России на Донбассе

/ Фото: СБУ

Работники Службы безопасности Украины (СБУ) отговорили жителя Сорокино (ранее – Краснодон) от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, после чего он оставил оккупированную территорию Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей человек вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако, осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства", – рассказали правоохранители.

Следователи установили, что украинец не участвовал в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине.

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По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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