Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

СБУ предотвратила "захват судна" в порту Мариуполя: фото

11 сентября, 17:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к реальным

В районе проведения операции Объединенных сил Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения. Заключительная фаза тренировок прошла в морской акватории Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Реклама

"Тренировка происходила на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Читайте также: На воде, на суше, под водой: как прошли учения "морских котиков" (фото)

Как отмечается, главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

В тренде
Хасидов не пускали в кафе в Умани: полиция открыла уголовное производство

"Участники собрания отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "преступников", которые по легенде учений планировали диверсию в городе и захватить судно в Мариупольском морском порту. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Херсонской области провели проверку подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ Мариуполь учения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
В
В "Слуге народа" рассказали, что означает инспекция в районе поселка ШумыПолитика
"Мы не хотим эскалации": Зеленский с главой ОБСЕ обсудил обострение на ДонбассеПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУДонбасс
Кравчук об инспекции в Шумах: Украина не пойдет на новые условия боевиков
Кравчук об инспекции в Шумах: Украина не пойдет на новые условия боевиковПолитика
Натерпелся: боевик из
Натерпелся: боевик из "ЛНР" объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев "службы"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять