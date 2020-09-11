СБУ предотвратила "захват судна" в порту Мариуполя: фото

Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к реальным

В районе проведения операции Объединенных сил Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения. Заключительная фаза тренировок прошла в морской акватории Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Тренировка происходила на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

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"Участники собрания отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "преступников", которые по легенде учений планировали диверсию в городе и захватить судно в Мариупольском морском порту. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области провели проверку подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

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